شاهد عيان الحلقة 26.. حسن الرداد يخطف ابنته ويقتلها

عُرضت الحلقة 26 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020





وشهدت أحداث الحلقة، طلب وهيب العزازي "محمد لطفى" من ابنته "هانيا" السفر إلى لندن؛ لتغير جو بعد وفاة شقيقها ، ويدخل زوجته مستشفى المجانين بسبب خيانتها له.





و تكتشف ليلي "بسمة " ان شقيقتها ندي " هنا شيحة " على قيد الحياة و عمر " حسن الرداد يجح في خطف ابنته من منزل ليلى.





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بينما تدهب ليلى "بسمة" لشقيقتها ندى "هنا شيحة" و عمر "حسن الرداد" يقتل ابنته بـ"حقنة سم".



