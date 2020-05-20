شاهد عيان الحلقة 26.. حسن الرداد يخطف ابنته ويقتلها

عُرضت الحلقة 26 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020
وشهدت أحداث الحلقة، طلب وهيب العزازي "محمد لطفى" من ابنته "هانيا" السفر إلى لندن؛ لتغير جو بعد وفاة شقيقها، ويدخل زوجته مستشفى المجانين بسبب خيانتها له.
وتكتشف ليلي "بسمة " ان شقيقتها ندي " هنا شيحة " على قيد الحياة و عمر " حسن الرداد يجح في خطف ابنته من منزل ليلى.
اقرأ أيضًا:
بينما تدهب ليلى "بسمة" لشقيقتها ندى "هنا شيحة" و عمر "حسن الرداد" يقتل ابنته بـ"حقنة سم".
وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.
والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.