ألمانيا تسجل 83 وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما أعلنت ألمانيا تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتقع بذلك إجمالي الإصابات إلى أكثر من 176 ألف.





كانت ألمانيا أعلنت في السابق نيتها رفع القيود على حركة التنقل على حدودها المفروضة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وأكد وزير الداخلية هورست شيهوفر استعداد بلاده فتح الحدود مع بعض الدول الأوروبية في منتصف يونيو.



