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أخبار العالم

أكثر من 1500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:40 ص
أكثر من 1500 وفاة
أكثر من 1500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
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قسم الخارجي
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز المليون و504830 حالة.

بينما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا إلى أكثر من 91 ألف حالة وفاة.

فيما تشير التوقعات إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3.5 مليون حالة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، رسميا، قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الاقتصاد.
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