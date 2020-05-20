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أخبار البلد

رمضان خلص واحنا لسه.. هالة صدقي تشكو لجمهورها من استمرار تصوير ليه لأ

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة الكبيرة هالة صدقي فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر الفنانة هالة صدقي من كواليس تصوير مسلسل "ليه لأ" في وقت متأخر، وذلك رفقة الفنان محمد شرنوبي.

وعلقت هالة على الفيديو: "يرضيكم كده رمضان خلص واحنا لسه".


وجاءت تعليقات متابعيها على الفيديو ما بين "هههه معلش يا مدام هاله هذا كله عشان نشوف طلتك الجميله دايما ،، احلى تحيه لكِ من الكويت .. ربنا يقويكى يا حبيبتى ويسعدك ويحفظك لاولادك معلش يا هلوله.. بحبك اوي يا هاله.. حياتي بتجنني ربنا يوفقك بحبك اووووووووي".

وأكملت الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" بعد خروجه من السباق الرمضانى الحالى، من بطولة أمينة خليل فى أول بطولة مطلقة لها.

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يرضيكم كده رمضان خلص واحنا لسه 😢

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