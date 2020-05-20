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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إعادة فتح المدارس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ لتنتشر العدوى مجددا متأثرة بالإصابات المستمرة المرتبطة بالملاهي الليلية في إيتوان في قلب العاصمة (سول).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية والتعليمية تراقب عن كثب التطورات في البلاد بعد زيادة حالات الإصابة في الوقت الذي فتحت فيه المدارس أبوابها لطلبة الصف الثالث في المرحلة الثانوية.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و110 حالات حتى منتصف الليلة الماضية.

وتخطى عدد حالات الإصابة الجديدة مرة أخرى 30 حالة منذ أن سجل 35 حالة في يوم 11 مايو الماضي.. وبلغ المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة عقب انتشار الوباء نتيجة للعدوى الجماعية انطلاقا من الملاهي الليلية في إيتوان، 34 و35 في يومي 10 و11 من الشهر الجاري على التوالي، من ثم انخفض الى 27 و26 و29 و27 خلال الأيام من 12 وحتى 15 متتاليا.

ومن بين الـ32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخليا.. وحسب المنطقة، 8 حالات من إنتشون وإقليم كيونج كي و6 حالات من سول وحالة واحدة من كل من دايجو وإقليم جولا الشمالي، والـ8 حالات المتبقية قادمة من الخارج، حيث اكتشفت حالتان من الإصابة أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سول وحالتان في كيونج كي أثناء العزل الذاتي.
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