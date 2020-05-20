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تعليم

قصة صورة.. خطاب الرئيس الأمريكي تحت قبة جامعة القاهرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:32 ص
الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
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عبد الله علي
رفع سقف الأمل لدى العرب بوصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض عام 2009، وذلك لخطابه الهادئ المتزن وأصوله الأفريقية المسلمة، بعد فترة عصيبة عاشها العالم العربي مع نظيره السابق جورج دبليو بوش، شن فيها الحرب على العراق وقتل فيها الآلاف من المواطنين.

واستعدت شوارع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة بتجهيز قاعتها واتجهت أنظار العالم كله على منصة قاعة القبة "الأميرة فاطمة" بالجامعة الثانية في مصر، لمتابعة خطاب الرئيس الأمريكي الموجه للعالم الإسلامي، وتحسين صورة الولايات المتحدة لدى العرب.    

ألقى أوباما خطابه التاريخي في يونيو 2009، أمام 3 آلاف مدعو من البيت الأبيض الأمريكي ممثلين فيه العرب والمسلمين كافة.

تناولت الخطبة ضرورة التعاون لمواجهة الإرهاب، واستنكار العملية الإرهابية، ودعم عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، حيث بدأ الخطاب بتحية الإسلام "السلام عليكم"، واستشهد خلالها الرئيس الأمريكي بآيتين من القرآن الكريم.
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