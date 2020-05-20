قصة صورة.. خطاب الرئيس الأمريكي تحت قبة جامعة القاهرة

رفع سقف الأمل لدى العرب بوصول الرئيس الأمريكي

إلى البيت الأبيض عام 2009، وذلك لخطابه الهادئ المتزن وأصوله الأفريقية المسلمة، بعد فترة عصيبة عاشها العالم العربي مع نظيره السابق جورج دبليو بوش، شن فيها الحرب على العراق وقتل فيها الآلاف من المواطنين.