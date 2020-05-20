AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تسريح 16% من العمال.. تعرف على شروط ومحظورات الفصل من العمل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:30 ص
تسريح العمال
تسريح العمال
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
تفاقمت أزمة تسريح العاملين، بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد انتشار أزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والمحلي.

أزمة تسريح العاملين أكدت عليها تصريحات ل هناء الهلالى المستشار التنفيذى لرئيس البنك العقارى المصرى، وخبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي أكدت أنه خلال أزمة كورونا واجهنا أزمة أن 16 ٪ من الشركات استغنت عن العمالة لديها لعدم قدرتها على دفع المرتبات، لافتة إلى أن هناك شركات توقفت تماما عن العمل خلال الفترة الماضية.

لكن القانون عالج هذه القضية، حيث وضع شروطًا لفصل العاملين، أوردها قانون العمل، وجاءت كالتالي:

شروط فصل العمال
نص قانون العمل في مادته 29 على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.


حقوق العامل عند الفصل
ويلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده بناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .

و للعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته، ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل، كما ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

الخطأ الجسيم
كما  أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبة انقطاع العامل عن عمله 20 يوما متقطعة خلال عام.. النقض توضح

بعد تخفيض الرواتب إلى النصف.. تعرف على شروط استقطاع أصحاب الأعمال من أجور العاملين

بعد أزمة كورونا.. تعرف على شروط الفصل من العمل بالقطاع الخاص

فيروس كورونا يشعل أزمة تسريح العمالة وخفض الرواتب.. قانون العمل الجديد يتدخل لحماية العمال.. ويحدد شروطا للفصل وتخفيض الأجور

حالات الإجازة مدفوعة الأجر وشروط الرفد.. أبرز مواد قانون العمل الجديد

السعودية تخفض رواتب القطاع الخاص 40% وتنهي عقود العمل بسبب كورونا

ترشيحاتنا

3 عقوبات تنتظر المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد العيد وفقا للقانون.. تفاصيل

تناولها يوميًا ..10 أطعمة صحية للكلى

المالية تستكمل صرف رواتب العاملين لليوم الثالث قبل العيد

أستاذ أمراض صدرية يكشف توقعات منحنى الإصابات في الفترة المقبلة.. فيديو

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

تعرف على طريقة التقديم فى المدارس المصرية اليابانية والسن المطلوب

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست