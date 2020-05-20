الاخ هو السند.. أوس أوس بصحبة حمدى المرغنى من كواليس مسلسل " اتنين فى الصندوق"

نشر الفنان اوس اوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صوره جديده له بصحبة الفنان حمدى المرغنى من كواليس مسلسل " اتنين فى الصندوق " .
علق اوس اوس على الصورة قائلا : الاخ هو السند ... مستنين رأيكم فى حلقة انهارده .
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نالت الصوره إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالاتى :
انا بحبكو اوى ومستنيه حلقة انهارده جدا
أحلى ثنائى فى الكوميدي
اتنين فى الصندوق من افضل المسلسلات السنه دى
مسلسل " اتنين فى الصندوق " بطوله الفنان اوس اوس و الفنان حمدى مرغنى و صلاح عبد الله و بيومى فؤاد و انتصار و عدد كبير من نجوم الفن