AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الاخ هو السند.. أوس أوس بصحبة حمدى المرغنى من كواليس مسلسل " اتنين فى الصندوق"

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:15 ص
اوس اوس و حمدى المرغنى
اوس اوس و حمدى المرغنى
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان اوس اوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صوره جديده له بصحبة الفنان حمدى المرغنى من كواليس مسلسل " اتنين فى الصندوق " .

علق اوس اوس على الصورة قائلا : الاخ هو السند ... مستنين رأيكم فى حلقة انهارده .

اقرا ايضا :

نالت الصوره إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالاتى : 

انا بحبكو اوى ومستنيه حلقة انهارده جدا 

أحلى ثنائى فى الكوميدي 

اتنين فى الصندوق من افضل المسلسلات السنه دى 

مسلسل " اتنين فى الصندوق " بطوله الفنان اوس اوس و الفنان حمدى مرغنى و صلاح عبد الله و بيومى فؤاد و انتصار و عدد كبير من نجوم الفن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام ماجد يهنئ صناع اتنين في الصندوق.. بهذه الطريقة

من كواليس 2 في الصندوق.. أحدث ظهور لـ أوس أوس وحمدي الميرغني

حمدى المرغنى بصحبة اوس اوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق ... شاهد

حمدى المرغنى يهنئ ويزو بعيد ميلادها ... شاهد

تحفة.. جمهور حمدى الميرغني يتفاعل مع أولى حلقات "اتنين في الصندوق"

حقكم على راسي.. شاهد.. أوس أوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق

ترشيحاتنا

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

جوزى بيحبنى ويغير عليا بس عايزة أتطلق وهكشف سره أمام المحكمة

الأسطورة يتسلم الجائزة.. ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

أستاذ أمراض صدرية يكشف توقعات منحنى الإصابات في الفترة المقبلة.. فيديو

تنزانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

تنزانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست

ماكياج صاخب وعدسات زرقاء.. هنا شيحة بإطلالة لافتة على إنستجرام.. شاهد