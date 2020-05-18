زيكا الفنان .. أوس أوس يتألق في أحدث ظهور له على إنستجرام

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تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





" مسلسل جميل شابوووه ، أحلي زيكا في الدنيا، إيه الحلاوة دي يا أوس أوس".





مسلسل " اتنين فى الصندوق " من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبدالعظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.

