زيكا الفنان .. أوس أوس يتألق في أحدث ظهور له على إنستجرام

نشر الفنان محمد أسامة أوس أوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " صورة جديدة له، ظهر خلالها بنظارة شمس وتيشيرت أبيض.
وعلق أوس أوس على الصورة قائلا : مستنين رأيكو في حلقة النهاردة علي هاشتاج #اتنين_في_الصندوق علي تويتر وفيس بوك ❤️😍#زيكا #زامبيزي #اولاد_رئيس #اتنين_في_الصندوق .
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تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
" مسلسل جميل شابوووه ، أحلي زيكا في الدنيا، إيه الحلاوة دي يا أوس أوس".
مسلسل "اتنين فى الصندوق" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبدالعظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.