AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حوالي 17 ألف إصابة كورونا.. إسرائيل تفتح المساجد والكنائس للصلاة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:35 ص
إسرائيل تفتح المساجد
إسرائيل تفتح المساجد والكنائس للصلاة
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء قرار الحكومة الإسرائيلية، على إجراء العديد من التسهيلات، وتخفيف القيود على حركة السكان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 وتسجيل حوالى 17 ألف إصابة كورونا.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إعادة فتح المساجد والكنائس والمعابد، بشرط عدم إدخال أكثر من 50 مصليا في مكان واحد، وسيصبح القرار ساريا اعتبارًا من اليوم.

اقرأ أيضًا:

يتضمن قرار إعادة فتح المساجد، والكنائس المسيحية، والكنس اليهودية، الحفاظ على مسافة مترين، بين المصلين، ووضع الكمامات.

وفى سياق متصل قررت وزارة التعليم الإسرائيلية، إعادة فتح كافة المدارس ورياض الأطفال في تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل، اعتبارا من اليوم.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، على إعادة فتح الشواطئ، وسمحت للزائرين بالاستجمام في الشواطئ، مع الحفاظ على وضع الكمامات والتباعد بين الزائرين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 279 حالة بعد تسجيل حالة وفاة لشاب إسرائيلي، يبلغ من العمر33 عاما.

وقالت الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى  16659 حالة بينهم 50 مريضا بحالة خطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بعد المسجد الأقصى كنيسة القيامة تغلق أبوابها

41 إصابة فقط.. إسرائيل تسجل أدنى حصيلة يومية منذ مارس

16409 إصابات و245 وفاة.. كورونا يتفشى في إسرائيل

فتحت 130 شاطئا للتنزه.. إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل 16646 حالة و277 وفاة

رغم إصابة 16646 بـ كورونا .. إسرائيل تناقش مع 8 دول فتح المجالات الجوية

ترشيحاتنا

10 علامات تؤكد قبول الطاعة.. تعرف عليها

تناولها يوميًا ..10 أطعمة صحية للكلى

المالية تستكمل صرف رواتب العاملين لليوم الثالث قبل العيد

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

حوالي 17 ألف إصابة كورونا.. إسرائيل تفتح المساجد والكنائس للصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست