حوالي 17 ألف إصابة كورونا.. إسرائيل تفتح المساجد والكنائس للصلاة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء قرار الحكومة الإسرائيلية، على إجراء العديد من التسهيلات، وتخفيف القيود على حركة السكان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 وتسجيل حوالى 17 ألف إصابة كورونا.





وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إعادة فتح المساجد والكنائس والمعابد، بشرط عدم إدخال أكثر من 50 مصليا في مكان واحد، وسيصبح القرار ساريا اعتبارًا من اليوم.





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يتضمن قرار إعادة فتح المساجد، والكنائس المسيحية، والكنس اليهودية، الحفاظ على مسافة مترين، بين المصلين، ووضع الكمامات.





وفى سياق متصل قررت وزارة التعليم الإسرائيلية، إعادة فتح كافة المدارس ورياض الأطفال في تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل، اعتبارا من اليوم.





ووافقت الحكومة الإسرائيلية، على إعادة فتح الشواطئ، وسمحت للزائرين بالاستجمام في الشواطئ، مع الحفاظ على وضع الكمامات والتباعد بين الزائرين.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 279 حالة بعد تسجيل حالة وفاة لشاب إسرائيلي، يبلغ من العمر33 عاما.





وقالت الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 16659 حالة بينهم 50 مريضا بحالة خطيرة.