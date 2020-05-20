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أخبار البلد

لزراعة 50 ألف فدان قمح.. توقيع عقد تنفيذ شبكة كهرباء بشرق العوينات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
وُقع اليوم، الأربعاء، عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان إضافية بمنطقة شرق العوينات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أركان حرب مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 

ويأتى ذلك في إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.


وقال الوزير إنه في ضوء تهيئة الاقتصاد القومى المصرى لمواجهة التحديات التى تفرضها الظروف العالمية والمحلية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لربط وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومى، حيث تبعد هذه المنطقة عن بحيرة ناصر بحوالى 380 كم غربًا، وعن الواحات الداخلة حوالى 385 جنوبًا، ومن المستهدف استصلاح وزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان بتلك المنطقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص.


وبلغت المساحة الحالية للأراضى المستصلحة والتي يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستزراعها 110 آلاف فدان بالمنطقة يتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية، ومن أهمها محصول القمح، ويسعى الجهاز إلى زراعة واستصلاح 50 ألف فدان إضافية لزراعة محصول القمح لتقليل الفجوة الغذائية.

 
 وأضاف شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى (شبكات داخلية وخارجية) لمساحة 50 ألف فدان إضافية، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل شبكة الكهرباء الخارجية على الجهود 220/66 كيلوفولت شاملة خطوط النقل ومحطات المحولات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما يتم تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية على جهد 22 كيلوفولت بتمويل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتكلفة تقديرية حوالي 500 مليون جنيه شاملة أعمال التوريدات والتركيبات.

 
 وسوف تقوم شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ المشروع خلال 8 أشهر، كما ستقوم الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بالأعمال التصميمية والاستشارية تحت إشراف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
لزراعة 50 ألف فدان قمح.. توقيع عقد تنفيذ شبكة كهرباء بشرق العوينات
لزراعة 50 ألف فدان قمح.. توقيع عقد تنفيذ شبكة كهرباء بشرق العوينات
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