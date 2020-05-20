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تعليم

تعليم كفر الشيخ: انتهاء آخر الامتحانات الإلكترونية بنسبة دخول 100% على المنصة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:17 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، آخر الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني 2019 _ 2020م من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل مع الغرف الفرعية بـ 13 إدارة تعليمية عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وهاني حمدان، مسئول المنصة، وجورج سمير، مدير إدارة الإحصاء، والدكتور سامح صديق، مدير مركز المعلومات، ووائل الحداد، مدير المركز التكنولوجي.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان لها، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوى على منصة الاختبار الإلكترونى لمادة الكيمياء، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات.

وقالت: "لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة".

وأضافت وكيل الوزارة: "الحمد لله  على مرور الاختبارات بسلام ودون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد بين  جميع الإدارات التعليمية، والإدارات النوعية"، مؤكدة أن هناك تواصلا مستمرا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولى التطوير عبر جروبات  "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها على الفور.

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم شكرها لكل المشاركين في متابعة الامتحانات الإلكترونية خلال الفترة الماضية والعمل على مصلحة أبنائنا الطلاب وتطوير العمل بتعليم كفر الشيخ.
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