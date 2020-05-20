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إيطاليا تدخل أسبوعا حاسما مع كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد خطوات عدد من الدول الأوروبية من رفع العزل لاحتواء فيروس كورونا .

تدخل أوروبا وإيطاليا خصوصًا أسبوعًا حاسمًا من رفع العزل المفروض لإحتواء وباء كوفيد-19 عن ملايين السكان، في وقت تعهد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقاح للفيروس قبل نهاية العام. في الأثناء وقد  فاق عدد إصابات الوباء عالميًا 3,5 ملايين، أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة . 

في المقابل، أحصت إيطاليا الأحد الماضى 174 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ بدء الإغلاق، ما شجع السلطات على إطلاق تخفيف للقيود ينتظره السكان بفارغ الصبر ومن شأنه دعم اقتصاد أثقله الوباء.

ولا تخلو هذه التدابير الجديدة مع ذلك من الحذر، فهي لا تشمل فتح متاجر التجزئة، ولا الحانات والمطاعم، كما أن العمل عن بعد لا يزال مطلوبًا، واللقاءات العائلية الكبرى ممنوعة رغم السماح بزيارات إلى الأقارب الذين يعيشون في المنطقة نفسها، والتباعد الاجتماعي لا يزال مفروضًا خصوصًا في وسائل النقل. تمنع التجمعات والنزهات في الحدائق كذلك.

لكن قد يكون العالم بمنأى عن موجة ثانية من الوباء في حال تحققت توقعات الرئيس الأمريكي. وقد صرح  الأخير فى وقت سابق باعتقاده الحصول على لقاح بحلول نهاية العام" .
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