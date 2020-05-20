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محافظات

فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "مع بعض هنقدر" بالمدن والقرى في المنيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:18 م
مبادرة مع بعض هنقدر
مبادرة "مع بعض هنقدر"
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، واصلت تنفيذ أعمال مبادرة " مع بعض هنقدر" لإجراء اعمال الرش والتطهير والنظافة ورفع المخالفات الصلبة، والصيانة لأعمدة الإنارة، واعمال الدهانات والتجميل والتشجير لمداخل المراكز، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطبيق الاجراء الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقدمه المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

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من جانبها تمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، من رفع المخالفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي جنوب المدينة، ومن الشوارع الرئيسية والاحياء بقري صفط الخمار وبني احمد الغربية و نزلة حسين وطوخ الخيل، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير بقريتي زهرة والبرجاية،  وتنفيذ اعمال دهان للبلدورات بمدخل قرية البرجاية، وصيانه لأعمدة الانارة بقرية بني احمد الغربية، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمشروعات القائمة داخل المركز، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية برطباط.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوه بالمنيا، تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم المتابعة المستمرة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية بقرية بان العلم التابعة للمركز، إضافة لمتابعة أماكن صرف المعاشات بقري عطف حيدر والبسقلون وبني عامر، واعمال رفع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية الشيخ مسعود، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية بني عبيد.
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