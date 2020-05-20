إصابة المدير الإداري لمستشفى صدر المحلة بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إيداع المدير الإداري للمستشفى داخل غرف العزل الصحي عقب تأكد صحة إصابته بفيروس كورونا، وإجراء جميع المسحات والتحاليل اللازمة له، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لها لمدة 14 يومًا متواصلا.







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وقال "حيدر" في بيان، إنه جرى إعداد تقرير بحالة المدير الإداري وجميع حالات الإصابة الإيجابية لعرضها على الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية لجميع الحالات ونقلهم للعزل الصحي بمستشفى كفر الزيات والمدينة الجامعية بسبرباي.





وأضاف مدير مستشفى الصدر أنه تم فحص جميع المخالطين لأفراد عائلة المدير الإداري للمستشفى للتأكد من عدم إصابتهم بعدوى "كوفيد 19"، وتابع: "دورنا خدمة المرضى ورعاية حقوقهم صحيا وعلاجيا".





كما أعلنت صحة بمحافظة الغربية شفاء 18 حالة إصابة إيجابية بفيروس "كورونا " من مستشفي العزل الصحي بكفرالزيات العام والسماح لهم بالخروج فى أجواء مستقره بالعودة إلى منازلهم.





وأكدت مصادر خروج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات، بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجهًا الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى لدورهم فى متابعة الحالات المصابة طوال فترة العزل 14 يومًا.