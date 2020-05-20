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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:42 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أحمد على

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في عدد من مدارس إدارة بسيون، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفني.


جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة، والتي بدأت من يوم الأحد 17 مايو وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.


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كما تفقد وكيل وزارة التعليم مدرسة كتامة الثانوية التجارية المشتركة، ومدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بنين.


واطمأن على تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر مربع، وكذلك تطهير ورش جميع المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقًا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة التطهير أيضًا بعد انتهاء اليوم.


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وأشاد وكيل الوزارة بالنظام والانضباط داخل المدارس الفنية ببسيون، مؤكدًا على جميع المدارس بضرورة الانضباط والالتزام بجميع التعليمات الواردة من الوزارة بشأني ضوابط تسليم المشروعات البحثية للطلاب، والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين والمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من وضع الكمامات وتطهير المرافق والأشخاص وقياس درجات الحرارة للجميع قبل الدخول والتعامل مع الموظفين بالمدارس.


وأكد "حسن" أن تسليم المشروعات البحثية بالغربية يتم ورقيا وإلكترونيًا طبقًا لتعليمات الوزارة، حيث تم تكليف عدد من مسئولي للمنصة الإلكترونية بالتعليم الفني، سواء على مستوى الإدارات أو المدارس لحل جميع المشكلات التي قد تواجه رفع الأبحاث إلكترونيا، ويقومون بالرد المباشر على جميع التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا.


وقال إن جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، والموجهين يقومون بالمتابعة اليومية لجميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وفرعية بالإدارات التعليمية العشر للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب.

وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور
وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور
وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور
وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور
وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور
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