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أخبار البلد

بعد وضع مولودها.. وفاة صيدلانية بفيروس كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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محمد غالي
نعي مجلس نقابة صيادلة أسوان الفرعية،  الدكتورة الصيدلانية، رحاب عبد الصبور، إثر وفاتها لإصابتها بفيروس كورونا بعد أن وضعت مولودها.
 
ووجه الدكتور محمد الفاتح، نقيب الصيادلة بأسوان، بخالص التعازي لصيادلة مصر عامة وصيادلة أسوان خاصة.


وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن نقابة سجلت حتى الآن حالة إصابة واحدة بكورونا لصيدلى يعمل بأحد المستشفيات، وتم إجراء عزل منزلى له فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى وفاة الصيدلى محمد على خريج دفعة 2018 والذى كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، وتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشيخ، في تصريحات لصدي البلد، أن اليوم استشهدت الدكتورة نادية حلمي مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة سابقا ومدير عام إدارة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.

وطالب نقيب القاهرة بضرورة التقدير المعنوي لكل شهداء الطواقم الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، عن وجود حالة وفاة لصيدلى كان يعمل بصيدلية.

وحرصت النقابة على تقديم الدعم النقابى لأعضائها ومساندتهم فى ظل هذه الظروف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، أوضح  الدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية، أن أول حالة وفاة بين الأعضاء للدكتور مدحت ريشة إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد وحجزه فى مستشفى العزل بكفر الزيات بالإضافة إلى 3 إصابات من بينهم 2 تماثلا الشفاء.
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