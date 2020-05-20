موجة ثانية قادمة.. مذكرة مسربة من البنتاجون تتوقع استمرار كورونا حتى 2021

كشفت مذكرة مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المسئولين العسكريين الأمريكيين يدرسون خططًا تتحسب لاحتمال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال العام المقبل.





وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، حذرت المذكرة من أن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا قد لا يكون متاحًا سوى خلال صيف 2021 على الأقل.









وجاء في المذكرة: "لا يزال أمامنا طريق طويل، وهناك احتمال حقيقي لعودة فيروس كورونا، ومن ثم يتوجب علينا إعادة تركيز انتباهنا على استئناف المهام الملحة وزيادة مستوى النشاط وتجهيز الاستعدادات الضرورية تحسبًا لموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في وقت لاحق هذا العام".





ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن الأخيرة لم تؤكد صحة نسبة المذكرة المسربة إليها، وإن كانت بطبيعة الحال تضع خططًا للعمل في بيئة موبوءة بفيروس كورونا، وبعض ملامح تلك الخطط تتفق مع ما ورد في المذكرة المسربة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة الماضية عن تشكيل قوة مهام للإشراف على جهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر بالبيت الأبيض "سنقدم في ناهاية العام لقاحًا لعلاج الأمريكيين وشركائنا بالخارج"، وإن أوضح لاحقًا أنه يتحدث عن آمال وليست وعودًا.





وصرح مسئولون عسكريون أمريكيون بأن انتشار فيروس كورونا يمثل عائقًا للجيش الأمريكي إلى أن يتم التوصل إلى لقاح مضاد، وكشف إسبر في وقت سابق من هذا الشهر أن الجيش يستعد لموجة ثانية قادمة من انتشار الوباء.