وزيرا الكهرباء والسياحة يبحثان تأجيل سداد مديونيات الفنادق على الاستهلاك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
بحث الوزيران آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة الكورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر ٢٠٢٠.
يذكر أن وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020.