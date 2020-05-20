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اقتصاد

رقم قياسي جديد.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:19 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 20-5-2020، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 766 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 761 جنيهًا.

 

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

 سعر الذهب في مصر

 

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جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 873 و875 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 800 و802 جنيه

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 764 إلى 766 جنيه


ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 655 إلى 657 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 509 إلى 511 جنيها

 

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,112 جنيه، ويزن 8 جرامات

 

وسجل السعر الذهب نحو 27.155 دولار للأوقية


 أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

 

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