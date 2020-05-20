الرى: إزالة منزل مخالف 3 أدوار بالخرسانة والجراجات فى السنبلاوين..صور

قامت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والرى وبمتابعة من رئيس الإقليم والمدير العام للإدارة وبتعاون من الأجهزة المحلية والأمنية، وفى حضور مهندس صرف شمال السنبلاوين بإزالة منزل مخالف 3 أدوار بالخرسانة المسلحة والجراجات على مصرف النظام 24.200 ك.









وقد حذرت الوزارة من قبل المخالفين من التعدى على أملاك الدولة ونهر النيل ،وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف ، وتؤكد الوزارة على مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.









وأكد وزير الرى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.





وجدير بالذكر أن الوزير قد وجه بتخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.