كريم فهمي عن مشاركته في "ونحب تاني ليه": كنت مشتاق لعمل رومانسي

عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته بالأصداء التى حققتها شخصية مراد السيوفي في مسلسل "ونحب تاني ليه".

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد": "انا سعيد جدا بالأصداء وبتحقيق المسلسل نجاح كبير وسط الأعمال القوية الموجودة، والحقيقة ان كل من في العمل اجتهد بشكل كبير، حتى يظهر بهذا الشكل".

وتابع: "والجمهور لم يرتبط بشخصية مراد السيوفي وحدها، بل ان هناك العديد من الشخصيات في العمل تعلق بهم الجمهور وأحبوا تفاصيلهم، الي جانب انني كنت متحمس للعمل ومشتاق لتقديم عمل رومانسي".





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"ونحب تاني ليه" تدور احداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يذكر أن المسلسل يضم كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.