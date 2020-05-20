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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بدمياط استعدادا لعيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:32 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط بالتنفيذيين في المحافظة
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زينب الزغبي

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك في ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها إلى وكيل وزارة الصحة، اليوم ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خاصة في ظل الظروف الراهنة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وكلفت وكيل وزارة التموين بشن حملات تموينية وتفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد يرتكبها بعض التجار.


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وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ببذل أقصى الجهود وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدي لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء،


كما شددت المحافظ على تكثيف التواجد الأمني على بوابات دخول رأس البر لمنع دخول أي زوار واقتصار دخولها على قاطنيها فقط  بالإضافة إلى متابعة إغلاق الشواطئ ومنطقة اللسان وشارع النيل وتكثيف الحملات داخل المدينة لمنع أي تجمعات، وكلفت رؤساء مجلس المدن بمتابعة إغلاق الحدائق والمتنزهات.

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