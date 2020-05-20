على الحصان برفقة إدوارد.. راندا البحيري تتألق بملابس الخيل





وتألقت راندا البحيري مرتدية ملابس الخيل عبارة عن توب باللون الأحمر الناري، مع جاكيت أنيق باللون الأسود وبنطال ليجن، واستكملت إطلالتها الجديدة مع بوت طويل جلد باللون الأسود بداخله البنطال.





كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلاته لأعلى بشكل جمالي مميز دون وضع أي نوع من الاكسسوارات به.

وعلقت على الصورة "إدوارد وهو زعلان عسل وطيب".