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مرأة

على الحصان برفقة إدوارد.. راندا البحيري تتألق بملابس الخيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:28 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنان إدوارد.

وعلقت على الصورة "إدوارد وهو زعلان عسل وطيب".

وتألقت راندا البحيري مرتدية ملابس الخيل عبارة عن توب باللون الأحمر الناري، مع جاكيت أنيق باللون الأسود وبنطال ليجن، واستكملت إطلالتها الجديدة مع بوت طويل جلد باللون الأسود بداخله البنطال.

كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلاته لأعلى بشكل جمالي مميز دون وضع أي نوع من الاكسسوارات به.

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كما اختارت راندا البحيري بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تناسب بشرتها الرقيقة، فوضعت اللون الوردي في الشفاه، مع لمسات مميزة من البلاشر.
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