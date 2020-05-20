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أخبار العالم

ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة التهدئة في ليبيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تأكيد كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا. 

ووفقا للبيت الأبيض أكد الطرفان ضرورة التهدئة في ليبيا بين الأطراف. 

كما ناقشا بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا واتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد. 

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأربعاء جميع الاطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط. 

وطالبت السفارة من جميع الأطراف في ليبيا وقف إطلاق نار فوري غير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد بعيدا عن التدخل الخارجي. 

وكشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الأربعاء، عن ارتكاب قوات حكومة الوفاق المدعومة بالميليشيات التركية في ليبيا عن جريمة جديدة، عقب استهداف عدد من المباني السكنية في مدينة ترهونة اللييية بـ 60 صاروخا.
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