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منوعات

طريقة عمل الكحك والبسكويت وأسعارهما هذا العام.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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أحمد قطب - احمد بيسو
عرف قدماء المصرين كعك العيد وقدموه في أعيادهم.. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك عدسة صدي البلد ترصد طريقة عمل كعك العيد داخل احد المخابز.

قال اسلام محمد مدير احد المخابز، مع ازدياد انتشار فيروس كورونا وعزوف الزبائن علي شراء كعك العيد؛ خوفا من زيادة انتشار الفيروس بدأنا في اتباع الإجراءات الاحترازية مع العاملين في المخبز عن طريق قياس درجة الحرارة يوميا إضافة الي استخدام الكمامات والجوانتيات أثناء البيع او التعامل مع الجمهور، فضلا عن تطهير المخبز باستخدام المواد المطهرة التي نصت عليها وزارة الصحة .

وأوضح إسلام محمد ان الإقبال هذا العام علي شراء الكعك والبسكوت منخفض عن الأعوام السابقة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اسلام محمد ان طريقة عمل الغريبة "لكل كيلو دقيق ٦٥٠ جرام سمنة، ونصف كيلو سكر ويتم عجنهم وتخميرهم ثم تشكيلهم وتسويتهم". أما الكعك فلكل كيلو دقيق نصف كيلو سمنة والبسكوت كيلو الدقيق يضاف له ٣٥٠ جرام سمن والبيتي فور يضاف لكل كيلو دقيق ٧٥٠ جرام سمن وربع كيلو سكر .

وأشار اسلام محمد الي ان كيلو كعك سادة بـ ٤٠ جنيها وكيلو كعك الملبن ٤٥ جنيها وكعك عين المكسرات ٦٠ جنيها والبسكوت ٣٥ جنيها والغريبة ٤٥ جنيها والبيتي فور ٥٥ جنيها مشيرا الي ان الإقبال هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال.
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