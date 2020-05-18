كورونا لم تردعهم .. طوابير لشراء كحك العيد في وسط البلد ..فيديو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت زحاما كبيرا من جانب المواطنين والوقوف في طوابير أمام محلات بيع كحك العيد، حيث لم يستطع المصريين التعايش مع الوضع القائم بحرفيه، بل أصروا على إستكمال طقوس العيد رغم عدم التخلص من فيروس كورونا المستجد.





وخالف المواطنون تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا، وتزاحموا فى مكان واحد بطريقة غير صحية على الاطلاق من أجل شراء كحك العيد.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قد أصدر قرارًا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحًا.





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