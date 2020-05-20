وفاة رئيس قسم العيون السابق بجامعة المنوفية بـ كورونا

لم يفرق فيروس

المستجد بين مصابيه فلم يفرق بين مواطن عادي وبين طبيب قضي عمره ليعالج المرضي ويداوي عيونهم ليروا الدنيا ، قضي حياته بين جنبات المستشفيات وبين جدران عيادته الخاصة يداوي مرضاه بوجهه البشوش الضاحك الذي اعتاده مرضاه ليفارق بعدها الحياة بفيروس كورونا اللعين الذي يحصد الأرواح.





تفاجأ أهالي مركز أشمون بخبر إصابة طبيب العيون الدكتور حسن فرحات طبيب العيون ورئيس القسم بجامعة المنوفية بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بعيادته وأثناء متابعة حالة مرضاه بالمستشفي التي يعمل بها.





وقال الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية أن الطبيب قد شعر بآلام شديدة في جسده وأعراض الفيروس بدأت تظهر عليه ليتوجه بعدها مباشرة لمستشفي الحميات لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له لتظهر بعدها نتيجة التحاليل طبية إيجابية وثبتت إصابته بالفيروس ليتم حجزه بعدها بالمستشفى وتحويله لمستشفي الحجر بمدينة الباجور.



