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توك شو

هقول كل اللى انت عايزه.. رامز جلال يهدد محيي إسماعيل والأخير يخاف منه | فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:14 م
محي إسماعيل
محي إسماعيل
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كـريـم الـخـطـيـب
أجبر رامز جلال ضيفه الفنان محيي إسماعيل الملقب بـ «قيصر السينما» على الأسف وتردد بعض العبارات تحت التهديد في برنامج «رامز مجنون رسمي».

وقال محيي إسماعيل خلال وقوعه في مقلب رامز مجنون رسمي : «هقول كل اللي انت عايزه، انت الاستاذ رامز، وبحبك يا استاذ رامز ونفسي أمثل معاك»، مضيفا : مبصيفش وأعتذر عن كل خطايايا وكل الهجص اللي هجصته».

ووقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.



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