هقول كل اللى انت عايزه.. رامز جلال يهدد محيي إسماعيل والأخير يخاف منه | فيديو

وقع الفنان

، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «

»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.