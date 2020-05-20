د. ضحى بركات تكتب: فى رحاب آية.. «اسجدوا تكرموا»













ما أجمل آيات القرآن .وما أجمل تدبر معانيها ورغم ذلك ليس كل منا يقف لهذا التدبر وليس كل من يقف للتدبر يمن الله عليه بفقه الآية وجمال تذوقها واستحسان معناها ...فهذه نفحات لاتمنح إلا بطول الوقوف على باب الرب والرضا بالصبر والإلحاح فى الطلب أغلب المسلمين يقرأ القرآن.وكثير يتلوه على مر العام من ختمة لفاتحة ..وعدد أقل يحفظون القران وأقل القليل يفقهون القرآن. .ومن فضل الله وعدله جعل لكل درجته فكل فئة من هؤلاء ترجو الله و تجتهد لتصل إلى حب الله وتتمنى الحياة لحظات من العمر فى ملكوت الله ..لحظات فى العمر تعدل لذتها لذات العمر كله وتفوق ..إنها لحظات فى معية الله ..ومن يتلو القرآن يفهم ذلك جيدا لأنه بلاشك عاشه كثيرا فى رحلاته مع الآيات حين تطرق باب القلب آية ما فيستلذها ويكررها لتفتح له بابا من الهيام فى حب الله وذكر الله فيسكب الدمع فى حضرة الله وصحبة الله وحب الله ..آية ربما قرأها مئات

المرات فمرت عليه دون حياة ولكن فى مرة ما يشاء الله أن تعرف بعض من جلاله وتستمتع بمعيته وترى جماله فى جمال كلامه ..لذلك كان القرآن هو الكتاب الوحيد الذى لايمل قارئه

من تكرار القراءة بل كلما زاد التكرار زادت المتعة وعلا الهيام والشغف للتكرارليحيا مرارا مع كثير من الآيات يكررها ويفهمها فتزيده إيمانا بالله وثباتا فى الله ويمتلىء يقينا بأن القرآن كلام الله فيوقن أنه أدرك الحق المبين وأنه يقف على الصراط المستقيم .جمبلة لذة العبادة ورائع

حب الله والإخلاص فيه وجميل طعم اليقين ولذته ليس كمثلها لذة ..لذة لو عرفها الملوك لقاتلوا للحصول عليها ولكنها نفحات أناس أحبهم الله وأحبوه ليس لمال جمعوه بفضله ولانسب انتموا إليه بنعمته ولكن بإخلاص فى قلوبهم وتقوى فى صدورهم جعلتهم عنده من المكرمين "إن أكرمكم عند الله أتقاكم "..ومن سيل الآيات استوقفنى قوله تعالى فى سورة الحج ..