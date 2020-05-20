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اقتصاد

بعد توجه الحكومة لتخفيض 1% من أجور الموظفين.. احسب مرتبك بعد القرار

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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محمد يحيى
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على إصدار مشروع قانون تحت عنوان المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد اقتصاديا؛ حيث يقضي مشروع القانون خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة شهريا و 0.5% من أصحاب المعاشات، علي أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول السنة المالية القادمة المقرر بدايتها أول يوليو القادم ولمدة عام كامل.

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ينشر "صدى البلد" تفاصيل حجم الخفض الذي ستخضع له رواتب الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ إذ يبلغ الحد الأقصى للاستقطاع أدنى من 100 جنيه.

بحسب الزيادة الأخيرة في رواتب العاملين بالدولة اعتبارا من مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم اعتمادها في يوليو الماضي؛ فإن الموظفين من أصحاب الدرجات الوظيفية السادسة والتي تبلغ رواتبهم 2150 جنيها فإن حجم التخفيض سيكون 21.5 جنيه شهريا، ليصبح صافي الراتب الشهري لشاغلي تلك الدرجة  نحو 2128.5 جنيه بخلاف الاستقطاعات الضريبية والجزاءات التي قد تطبق على الموظف من أصحاب تلك الدرجة.

أما أصحاب الدرجة الخامسة والذين يتقاضون 2200 شهريا، فإن حجم الاستقطاع سيكون 22 جنيها فقط شهريا؛ ليصبح صافي الاجر 2168 جنيها شهريا بخلاف الاستقطاع الضريبي و الخصم الوظيفي.

وكذلك أصحاب الدرجة الرابعة ممن يتقاضون راتب 2400 جنيه شهريا، سيكون حجم الاستقطاع الشهري 24 جنيه؛ ليصبح صافي الراتب الشهري 2367 جنيها شهريا بخلاف الاستقطاعات الضريبية والخصومات الوظيفية بالإضافة لأصحاب الدرجات الوظيفية ممن يتقاضون راتبا شهريا بـ2600 جنيه فإن حجم الاستقطاع سيكون 26 جنيه شهريا، ليكون صافي الراتب نحو 2574 جنيه بخلاف الاستقطاعات الضريبية و حال تطبيق خصم علي الموظف.

أما أصحاب الدرجة الوظيفية الثانية ممن يتقاضون راتبا شهريا بقيمة 3000 جنيه، فإن إجمالي الاستقطاع سيكون 30 جنيه، ليصبح صافي الراتب الشهري نحو 2970 جنيه بخلاف الضرائب و الخصومات .

وسيتم خصم مبلغ 35 جنيه شهريا من شاغلي الدرجة الوظيفية الأولي ممن يتقاضون راتبا شهريا 3500 جنيه، ليصبح صافي الراتب الشهري نحو 3465 جنيه بخلاف الجزاءات و الضرائب.

أما أصحاب درجة مدير عام ممن يتقاضون راتبا شهريا بقيمة 4000 جنيه، فإنه سيتم استقطاع مبلغ 40 جنيه شهريا ليصبح صافي الراتب الشهري نحو 3960 جنيه بخلاف الجزاءات الوظيفية و الضرائب.

وأصحاب الدرجة الوظيفية العالية ممن يتقاضون 5000 جنيه، فإن حجم الاستقطاع سيكون 50 جنيه ليصبح صافي الراتب الشهري 4950 جنيه بخلاف الضرائب و الجزاءات.

وأخيرا أصحاب الدرجة الممتازة ممن يحصلون علي 7000 جنيه شهريا، فإن حجم الاستقطاع سيكون 70 جنيه، ليصبح حجم صافي الراتب 6930 جنيه بخلاف الجزاء الوظيفي والضرائب.

أما أصحاب المعاشات، فوفقا لمشروع القانون سيتم خصم 0.5% من الأجر الشهري، فلو افترضنا أن أحد أصحاب المعاشات يحصل علي الحد الأدني للمعاش بقيمة 900 جنيه شهريا، فإن إجمالي ما سيتم خصمه 4.5 جنيه فقط، ليصبح إجمالي المعاش المستحق 896.5 جنيه.
فلو افترضنا أن صاحب معاش يحصل علي أجر شهري بقيمة 2500 جنيه فإن إجمالي الاستقطاع سيكون 2487.5 جنيه.

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