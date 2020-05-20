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النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:54 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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محمود محسن
أكدت النائبة البرلمانية شيرين فراج، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد ، خلال اجتماع  لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة.

وأضافت فراج خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج التاسعة عبر قناه مصر الأولى للأسف قيادات وزارة الصحة لم يتبعوا الإجراءات الطبية، وبالتأكيد تم نقل العدوى لى خلال الاجتماع".

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وتابعت النائبة البرلمانية أن الاجتماع الذي شاركت فيه كان مقررا له قاعة كبرى، ولكن  تم نقل الإجتماع منها إلى قاع أصغر لم يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى بها، ".

وأشارت شيرين فراج إلى أنها تلقت رعاية جيدة وتوجهت بالشكر للأطقم الطبية قائلة أنقذوا حياتى.. الموضوع صعب جدًا..مريت بتجربة قاسية جدًا..حب الناس لى دعمنى".  

وقالت النائبة البرلمانية  أنها شفيت وأبناؤها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم مازالوا يتلقون العلاج اللازم‎
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