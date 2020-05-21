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فن

ما أنا عادي اهو.. أمير كرارة ينشر صورة مع أحمد حلمي.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 03:27 ص
امير كرارة واحمد
امير كرارة واحمد حلمي
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مصطفى كرم

شارك الفنان أمير كرارة، جمهوره بصورة جديدة برفقة الفنان أحمد حلمي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وعلق الفنان أمير كرارة، على الصورة "ما انا عادي عادي عادي اهو البرنس أحمد حلمي".


ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.


وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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