خطّاب يشتكي من ارتفاع فاتورة المياه .. صور

اشتكى المواطن خطاب محمد فرج محمد، والمقيم فى 100منطقة هضبة الاهرام التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بالمقارنة بالاستهلاك الفعلى فى العمارة الذى يسكن فيها، حيث وصلت إلى 8335 جنيها في شهر فقط، تقسم علي 6 شقق .









ويقول فى رسالته : أشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بالمقارنة بالاستهلاك الفعلى بسبب قراءة الاستهلاك الخاطئ فى الأرقام، فالقراءة هنا 18224 في شهر يناير بالمقارنة بالقراءة فى مارس وصورة العداد تصل إلى رقم 21242 ".





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