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رياضة

حازم إمام: الزمالك اسم كبير.. والتغييرات الإدارية سبب الأزمات ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 12:09 ص
حازم إمام لاعب الزمالك
حازم إمام لاعب الزمالك السابق
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حسام الحارتي

أكد حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك العديد من البطولات على مدار التاريخ.


وأضاف حازم إمام، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن التغييرات الإدارية سبب ابتعاد الزمالك عن التتويج بالكثير من البطولات.


وتابع حازم إمام "الزمالك اسم كبير، ويمتلك العديد من البطولات".


ووجه حازم إمام، الشكر إلى مانويل كاجودا المدير الفني السابق لنادي الزمالك قائلًا "كان هناك اختلافات كثيرة، ولكن تعلمت منه كثيرًا".


وتسبب انتشار فيروس كورونا الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.


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