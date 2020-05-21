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رياضة

تخفيض العقد.. الزمالك يضع شرطا لاستمرار حارس الفريق

الخميس 21/مايو/2020 - 03:11 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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قسم الرياضة
وضع مجلس إدارة نادي الزمالك شرطًا لاستمرار محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، ضمن صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بالنادي، عن أن شرط مجلس إدارة القلعة البيضاء يتمثل في تخفيض القيمة المالية الموجودة في عقد "عواد"، حيث يحصل الأخير على حوالي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك يتحفظ على منح عواد هذا المبلغ في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء، وعدم مشاركته مع الفريق الأبيض أساسيًا.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء، إبلاغ اللاعب بالأمر؛ لحسم قراره، وذلك في حال فشل تسويقه بالخارج عن طريق إيجاد عقد إعارة له في الموسم الجديد.

وتعاقد نادي الزمالك مع عواد مطلع الموسم الجاري قادمًا من الإسماعيلي في صفقة كبدت خزينة النادي الأبيض 40 مليون جنيه.

وكان محمد أبوجبل تولى حراسة عرين مرمى الزمالك قبل بدء فترة التوقف الحالية، ويأتي محمود عبدالرحيم “جنش” ثانيًا، ثم يأتي عواد ثالثًا، ومن بعده الحارس الشاب محمد صبحي.
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