أهالي «حوض الدرس» يستغيثون بـ «على مسئوليتي» لحل مشكلة انقطاع الكهرباء ..فيديو

وجه حاتم الرشيدي، أحد مواطني محافظة السويس، الشكر إلى برنامج " على مسئوليتي "، والإعلامي أحمد موسى، لسرعة الاستجابة لمطالبهم وعرض مشكلتهم على المسئولين.





وقال حاتم الرشيدي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديو الإعلامي " أحمد موسى "، "إننا ليس لدينا أي شكاوى ولكن هناك عتاب بسيط"، متابعا "إحنا ساكنين بمنطقة حوض الدرس بالسويس، وهي منطقه تكتظ بالسكان".



وأضاف أننا لدينا مشكلة منذ فترة طويلة وهي انقطاع الكهرباء، معقبا "منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن الكهرباء تنقطع يوميا من الساعه ٩ ونص مساء حتي الساعة ٢ ونص فجرا".



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وأوضح أن الحظر يبدأ من الساعة التاسعة والكهرباء تنقطع يوميا الساعة التاسعة ونصف، مشيرا إلى أن عند انقطاع الكهرباء تنقطع معها المياه عند معظم السكان.



وأشار إلى أن سكان حوض الدرس يريدون توصيل رسالتين، وهما أنهم يقدرون المجهود التي تبذله الدولة في الفترة الحالية، ولكن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر يسبب لهم الضيق.



وأكد أنهم يعانون من انقطاع الكهرباء منذ سنوات، متابعا "بنشتكي ويجلنا حل مؤقت احنا وصلنا لأقصي درجات الشكوى،متابعا: الأمر يزيد في فصل الصيف".





واختتم أحمد موسى قائلا "إن شاء الله وزير الكهرباء والمسئولون سيجدون حلا لتلك المشكلة".



