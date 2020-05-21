أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حق الرد متاح لـ وزارة الصحة على ما قالته النائبة شيرين فراج المتعافية من فيروس كورونا، موضحًا أن النائبة وجهت اتهامات صريحة لوزارة الصحة.
وطالب أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة الرد على اتهامات النائبة ، بأنها أصيبت بفيروس كورونا، خلال اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب.
وأكد موسي أن الوزارة يجب أن ترد ببيان وتوضح حقيقة ما قالته النائبة شيرين فراج، هذه اتهامات حقيقية، بشأن هذه الاتهامات لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه".
وقالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب ، إنه تم علاجها من فيروس كورونا بدواء الملاريا، وكشف أن أسرتها أيضا اصيبت ولكن سرعة الذهاب للمستشفى كانت سببا فى شفائها بالكامل.