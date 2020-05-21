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أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:12 ص
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حق الرد متاح لـ وزارة الصحة على ما قالته النائبة شيرين فراج المتعافية من فيروس كورونا، موضحًا أن النائبة وجهت اتهامات صريحة لوزارة الصحة.

وطالب أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة الرد على اتهامات النائبة ، بأنها أصيبت بفيروس كورونا، خلال اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب.

وأكد موسي أن الوزارة يجب أن ترد ببيان وتوضح حقيقة ما قالته النائبة شيرين فراج، هذه اتهامات حقيقية، بشأن هذه الاتهامات لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه".

وقالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب ، إنه تم علاجها من فيروس كورونا بدواء الملاريا، وكشف أن أسرتها أيضا اصيبت ولكن سرعة الذهاب للمستشفى كانت سببا فى شفائها بالكامل.


وأضافت شيرين فراج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنها خرجت من العزل الصحى هى و أسرتها بالكامل.


وأوضحت ، انها اصيبت بالمرض من داخل مجلس النواب، خلال حضورها جلسة لجنة الصحة بحضور اطباء.


ولفتت إلى أنها أصيبت بالمرض من خلال وزارة الصحة، وأن هناك إصابات بديوان عام وزارة الصحة، وأكدت أن أحد الأطباء في اجتماع اللجنة كان متواجدا بدون كمامة وهى أيضًا كانت جالسة بدون كمامة واصيبت.



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