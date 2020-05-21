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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 21/مايو/2020 - 03:04 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

هل أنت من مواليد 21 من مايو؟ هل تريدين معرفة ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ تعرفى على أهم النصائح لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام، وذلك عبر السطور التالية.

لا يخطو الكثير منا خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إليك توقعات ونصيحة لمواليد 21 مايو

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توقعات الابراج لمولود 21 مايو ..
 القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعملى في صمت وأن تهتمى بصحتك.. تذكرى أنه  إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء وعليك اليوم أن تعملى في صمت وأن تهتمى بصحتك.. تذكرى أنه  إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
نصيحة لمواليد 21 مايو..
 يجب أن تحاولى إيجاد حل لمشاكلك سواء على الصعيد المهنى او العاطفى  وتنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون خاصة وأن اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

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