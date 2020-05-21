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منوعات

بسبب الاحتباس الحراري.. ظاهرة تحدث لأول مرة بالقارة القطبية أنتاركتيكا

الخميس 21/مايو/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أفادت دراسة حديثة، بأن "الثلج الأخضر" ينتشر في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية بقارة "أنتاركتيكا" تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. 

قام فريق من الباحثين بجامعة "كامبريدج"، ومسح "أنتاركتيكا" البريطاني، بإنشاء أول خريطة واسعة النطاق من الطحالب الميكروسكوبية، وهي تزدهر عبر سطح الثلج على طول الساحل، بحسب ما  نشرته صحيفة "ذا إندبندنت " البريطانية.

وتلعب تلك الخريطة، دورًا مهمًا في النظام البيئي للقارة ودورة الكربون الخاصة بها، حيث توفر خط أساس لتحليل مدى سرعة تحول القارة القطبية الجنوبية إلى اللون الأخضر من آثار تغير المناخ.

فعندما تملأ الطحالب الثلج بكثافة، فإنها تتحول إلى لون أخضر حيوي عبر منطقة كبيرة جدًا بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء.

ووجد العلماء أن "الثلج الأخضر" سيؤثر على المزيد من المناظر الطبيعية المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي سيزيد من ازدهارها..

اكتشف الباحثون أن ظهور الطحالب الثلجية الخضراء تأثر بشدة بفضلات الطيور البحرية والثدييات التي تعمل كسماد طبيعي وتزيد من سرعة نمو الطحالب، فقد تم العثور على الطحالب على بعد 5 كم من مستعمرة البطريق بينما ظهرت طحالب وأزهار أخرى بالقرب من أعشاش الطيور.

تم إجراء البحث من خلال الجمع بين بيانات الأقمار الصناعية وملاحظات الفريق على الأرض خلال صيفين في القارة القطبية الجنوبية، وتم العثور على الطحالب الثلجية الخضراء في المناطق الأكثر دفئًا في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية حيث متوسط ​​درجات الحرارة أعلى بقليل من 0 درجة مئوية خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الجنوبي من نوفمبر إلى فبراير.
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