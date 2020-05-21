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مرأة

حامل أو مرضع.. احمي نفسك وطفلك من فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 08:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
تخشى السيدات الحوامل أو المرضع من الإصابة بفيروس كورونا بشكل متزايد فلا يوجد دليل يشير إلى أن COVID-19 يتسبب في مشاكل أثناء الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

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قال الدكتور محمد منير استشارى النساء والتوليد، خلال استضافته فى موقع "صدى البلد"، إن هناك أسئلة تشغل بال الكثيرات من الحوامل وتريد الإجابة الصحيحة عنها، للاطمئنان خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وخاصة فى المراحل الأخيرة من الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى.

ولفت استشارى أمراض النساء إلى أن أهم شيء تفعله الحامل هو غسل يديها بانتظام.

أما عن المرأة التى تقوم بإرضاع طفلها وإمكانية انتقال الفيروس التاجي عن طريق حليب الثدي فلم يتم الكشف عن الفيروس في حليب الثدي و من غير المعروف ما إذا كانت الأمهات المصابات بـ COVID-19 يمكنهن نقل الفيروس عبر حليب الثدي.


أما إذا اختارت الأم إرضاع طفلها فما الاحتياطات التي يجب أخذها في الاعتبار؟.

فى الروابط التالية إليك كل ما يهم كل امرأة حامل أو تقوم بإرضاع طفلها...
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