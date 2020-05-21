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أخبار العالم

إعلامية: تركيا وراء محاولة إفساد العلاقات المصرية الكويتية.. ونهاية الإخوان في ديسمبر 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 06:30 ص
تركيا
تركيا
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ميـــس رضــا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، إن الحملة الشرسة التى تشنها جماعات وأفراد يوما بعد يوم ضد مصر والكويت تبين أن وراءها المخابرات التركية بهدف إفساد علاقات البلدين مستخدمة فى ذلك الذباب الإلكتروني وجماعات الإخوان وجماعات حزب الله والملالي.

 

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وأوضحت "الرشيد"، عبر موقع "صدى البلد"، أنه على الجميع أن يدرك أن نهاية جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت وشيكة على الانتهاء، وما هى إلا أشهر معدودة وسيرى الجميع نهاية هذه الجماعة التى سعت خرابا وتدميرا واستغلتها دول مثل قطر وإيران وتركيا لنشر الفوضى الخلاقة فى الميدان وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع القضاء عليهم تماما فى ديسمبر المقبل.

 

ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن تزايد الحملات الممنهجة ضد مصر والكويت والإمارات مؤخرًا أظهرت فئة من الشعب الكويتي التى انجرفت وراء جماعة الإفك والبهتان دون تحري الدقة كان آخرها الحملة الشرسة ضد الصحفى المصري بالكويت ناجح بلال والمستشار القانوني لمجلس الأمة شفيق إمام والذى دافع عنه رئيس مجلس الأمة والنائب عبد الله الرومي.

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