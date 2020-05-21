موجز السوشيال ميديا.. مواصفات "عروس" محيى إسماعيل.. أحدث ظهور لنادية الجندي.. الملحمة الكبرى لأمير كرارة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشر الفنان رامز جلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال تصوير حلقته مع الفنان محيي إسماعيل.







نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر تعرضه لحادث بسيارته بسبب النظر في هاتفه أثناء القيادة وعدم الانتباه للطريق.





شاركت الفنانة ياسمين علي، جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة برفقة الفنان محمد العمروسي من كواليس مسلسل النهاية.





شارك الفنان أمير كرارة جمهوره عبر حسابه على "تويتر"، بفيديو جديد من مسلسل الاختيار عن مشهد ملحمة البرث.