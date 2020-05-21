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أخبار العالم

حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تعاود العمل بعد إصابة طاقمها بفيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 10:35 ص
حاملة الطائرات ثيودور
حاملة الطائرات ثيودور روزفلت
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محمد علي
بعد نحو شهرين من توقفها بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين طاقمها، عاودت حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة ثيودور روزفلت إبحارها بغرض التدريب، تمهيدًا لعودتها للعمل مجددًا في مياه المحيط الهادئ، وفق ما ذكرت صحيفة "نايفي تايمز".

ورست حاملة الطائرات في جوام منذ 27 مارس الماضي، بعد خضوع طاقمها المكون من 4800 فرد للعزل. 

ومع إجراء فحوصات لهم تبين إصابة 1000 من الطاقم بالفيروس. 

وقال الأدميرال ريير ستو باكير قائد المجموعة ال9 بالحاملة ثيودور "من العظيم العودة مجددًا إلى المياه، وهذا إنجاز عظيم تحقق". 

في مقابلة أجرتها وكالة أسوشيتد برس من حاملة الطائرات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال القبطان كارلوس سارديللو إن السفينة ستبحر مع طاقم  مكون من حوالي 3000، مما يعني أنهم سيتخلون مؤقتا عن حوالي 1800 بحار لا يزالون في الحجر الصحي.
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