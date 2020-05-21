200 عمارة سكنية لخدمة أكثر من 50 ألف مواطن.. كل ما تريد أن تعرفه عن مشروع بشاير الخير 3

مشروع بشاير الخير 3:

= يوجد بالمشروع منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا

= المشروع على مساحة ١٠٥ أفدنة بإجمالي ٢٠٠ عمارة سكنية = يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر و كنيسة على مساحة ألفي متر = إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي وملاعب و١٣ موقعا مخصصا لانتظار السيارات

= مجمع سينمات وبنوك وقاعات متعددة الأغراض وكافيهات ومحلات تجارية وخدمية









بدأت أعمال تنفيذ بناء بشاير الخير ٣، في يناير عام ٢٠١٧، بمدة تنفيذ ٢٤ شهرا، وذلك على مساحة ١٠٥ أفدنة، بإجمالي ٢٠٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٠ آلاف ٦٢٤ وحدة سكنية ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٥٣ ألفا و١٢٠ فردا، ويبلغ عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٩٧٢ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري ٦٢ ألفا و٨٢٠ مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٣٠ ألف متر مربع.





وقد تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ حيث قبل بناء المشروع كانت الأرض عبارة عن بحيرة من مياه الصرف الصحي؛ الأمر الذي تطلب استخدام أسلوب الأساسات العميقة في البناء؛ حيث شاركت أكثر من ٧٥ شركة مصرية شاركت في تنفيذ المشروع.





مكونات مشروع بشاير الخير٣

يضم مشروع بشائر الخير ٣ ، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.





ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنيين.





وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.





كما تضم المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ الاف و٨٥٤ مترا.





وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال واخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة الفين متر.





شقق جاهزة

تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ حيث يستهدف المشروع في توفير جيل يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم، ويتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلًا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، كما أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين "٢ اسانسير".





تسليم الوحدات السكنية

يتم تسليم الوحدات السكنية عن طريق القرعة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية؛ وبدون أى مقابل؛ حيث سيتم تسليم وحدته السكنية في منطقة "مأوى الصيادين" ويتسلم وحدته الجديدة؛ حيث من كان يسكن في وحدات سكنية بالإيجار سيتم منحه الوحدة السكنية بالإيجار أيضًا مقابل ٢٥٠ جنيها شهريًا؛ كما يوجد تعاون مع وزارة التضامن من أجل توفير المساعدة بقيمة الإيجار لمنع تتطلب حالته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية والمعيشية لذلك.





ومن أجل الحفاظ على نظافة المشروع واستدامة أعمال التطوير؛ سيتم دفع مبلغ ٥٠ جنيها شهريا من أجل صيانة المشروع.