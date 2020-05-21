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محافظات

معا ضد الغلاء.. طرح أسماك بأسعار مخفضة لأهالي سفاجا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:16 م
اسماك باسعار مخفضة
اسماك باسعار مخفضة
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إبراهيم جادالله
أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، الخميس، طرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة سفاجا.

وأضافت "المغربي" أن إدارة التموين تتابع بيع وتوزيع الأسماك، بأسعار مخفضة تحت شعار "معا ضد الغلاء"، سمك بلدي من بحيرة ناصر.

وأشارت إلى أنه تم اختيار مناطق تمركز السيارات أمام مسجد السلام بشارع الاستاد بسفاجا ومنه إلى منطقة الأشغال وسفاجا البلد والبيع بسعر 100 جنيه للكرتونة وزن ٥ كيلوجرامات. 

وأوضحت المغربى أن الهدف من توفير المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

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