AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأدوات الصحية تشيد بقرارات الحكومة بعودة الحياة التجارية بعد العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 01:48 م
المهندس متي بشاي
المهندس متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية وعضو الشعبة ا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
رحب المهندس متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد للغرف التجارية، بقرار الحكومة  الخاص بإجراءات فتح المحلات بعد العيد. 

وقال "بشاي" ان مواعيد فتح المحلات تعتبر مناسبة كمرحلة أولى في التخفيف من إجراءات الحظر، مناشدا في الوقت نفسه كل أصحاب المحلات والشركات بأن يتخذوا أقصي درجات الاحترازية والتعقيم من غسيل المحلات وتطهيرها بشكل مستمر، ومراعاة غسيل الأيدي للموظفين والعمال باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بارتداء الكمامة ومنع التزاحم.  

وأضاف أيضا انه يتمني ان يكون بعد ذلك موعد الغلق يمتد الي الساعة ١٠ مساءا خاصة في ايام الصيف لان معظم السيدات والمستهلكين عامة يقومون بالنزول للسوق في الأيام شديدة الحرارة بعد العصر، وبالتالي فإن فترة التسوق تكون قصيرة، وهو ما قد يؤدي الي التزاحم لكن مع فتح الوقت للمحلات تدريجيا يستطيع المستهلك ان يجد الوقت الكافي للتسوق دون تزاحم.  

وقال بشاي: "اتمني ان تنتهي تلك الغمة قريبا لكن علينا التعلم منها عدة دروس منها عدم التزاحم والحفاظ علي المسافة الآمنة بين الأشخاص والطهارة والتعقيم دوما".

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اعلن ان الحكومة تنتهز الفرصة خلال أجازه عيد الفطر وتم التوافق علي أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس .

 وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأدوات الصحية تشيد بقرارات الحكومة لمساندتها المشروعات المتأثرة بكورونا

3 إجراءات احترازية لشعبة الأدوات الصحية لمواجهة كورونا

«الغرف التجارية» تبدأ إجراءات توعية المستهلكين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا.. تقليل ساعات العمل لمواجهة الفيروس.. مطالب بغلق المحلات والمخازن

صحة البرلمان: قرارات الحكومة بشأن حظر التجوال إستكمال لإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

%74 من قراء صدى البلد يؤيدون غلق المحلات ووقف النقل العام خلال عيد الفطر

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لإعلان التدابير الاحترازية خلال أيام العيد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لوزير النقل عن مدة تنفيذ محور التعمير: مش هينفع

الداخلية: إغلاق طرق الكورنيش بالمحافظات لمدة أسبوع وتوفير مسارات بديلة

الرئيس السيسي يوجه بضرورة فتح الجراجات.. ويوجه رسالة للمحافظين ومديرى الأمن

تعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

وزير التنمية: فساد الإدارات الهندسية من أسباب انتشار ظاهرة البناء العشوائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور