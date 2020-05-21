AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي للمقبلين على شراء الوحدات السكنية الجديدة: "هوفرلك حاجة كويسة"

الخميس 21/مايو/2020 - 01:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة وضع وقت مناسب لإنهاء المشروعات التنموية، وذلك ليكون المواطن قادرا على إعطاء الفرصة للدولة للانتهاء من مشروعاتها. 

وأوصى الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاحه مشروع بشائر 3، بمدينة الأسكندرية ، المواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية في مشروعات الدولة: "عاوز أقول للي بيشتري هوفرلك حاجة كويسة". 

كما قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم تفعيل الإلكتروني في مناطق التعمير بالإسكندرية، وخدمة تراخيص للبناء، مما يسر تراخيص الإنشاءات بنسبة 40%. 

وأضاف محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، أنه من ضمن الإجراءات التنفيذية ، عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين، وسكرتارية كل محافظة، لمتابعة كافة الإجراءات.

وأشار شعراوي إلى أن هناك تدخلا سريعا، لرصد المخالفين وإحالتهم للقضاء العسكري، وإيقاف قرارات الإزالة فحالة وجود شهود لعدم مخالفته.

ويضم مشروع بشائر الخير ٣،  قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلافو٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنيين.

وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

كما تضم المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ الاف و٨٥٤ مترا.

وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال واخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة الفين متر.

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ حيث يستهدف المشروع في توفير جيل يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم، ويتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلًا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، كما أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين "٢ اسانسير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

الرئيس السيسي يتفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة انتشار فيروس كورونا.. ويؤكد لـ«المصريين»: الدولة بكل عناصرها معنية بالمواجهة

الرئيس السيسي يفتتح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية.. ويؤكد: الأمن القومي لا يقدر بمال .. وسنتمكن نهاية العام من إنجاز مخطط تنمية سيناء.. صور

لأهل الفيوم والمدخنين وصناع المسلسلات.. رسائل السيسي من مائدة إفطار المجندين.. فيديو

بعد تصريحات وزير التنمية المحلية.. اتجاه برلماني لفرض رسوم على ركن السيارات

السيسى: الرخصة عقد ملزم للبناء الآن للتصدى للعشوائيات.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. علاقة دينا الشربيني بأولاد عمرو دياب.. ونقل محيي إسماعيل إلى المستشفى بسبب رامز جلال

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

الرئيس السيسي لـ وزارة الداخلية منفعلا: من يتعدى على أرض الدولة يتحول للنيابة

رددها 3 مرات .. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية لـ المتعدين على أملاك الدولة .. فيديو

الرئيس السيسي لـ المواطنين: الدولة والصحة هما اللي شايلين الشيلة.. خلوا بالكم معانا

أغتصبني..بائعة المناديل: السواق قالى هوصلك للقطامية وأخدنى لمنطقة مهجورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور