استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة المصرية، تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وسط مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة. واصلت، تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وسط مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.





"إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 10080 نقطة. وتراجع مؤشر30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 10080 نقطة.





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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1487 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11573 نقطة.





مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1826 نقطة. فيما ارتفع"إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1826 نقطة.



