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اقتصاد

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الخميس 21/مايو/2020 - 01:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وسط مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة. 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 10080 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1487 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11573 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1826 نقطة.

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