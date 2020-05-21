جامعة النهضة تساهم بـ 500 ألف جنيه لصالح مبادرة "بني سويف معاك"

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن تقديره وشكره للمجتمع المدني الذي يساهم في دعم خطط المحافظة التنموية ومساندة أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات خاصة مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.





وأكد على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية التي تترجمها الحكومة إلى العديد من المشروعات الخدمية والقومية في كل القطاعات.







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جاء ذلك على هامش قيام جامعة النهضة بالمساهمة بـ 500 ألف جنيه لصالح مبادرة "بني سويف معاك "للدفع بجهود المحافظة في مجابهة تداعيات أزمة كورونا على المجتمع السويفي.





وأثنى المحافظ على مستوى التعاون بين المحافظة وجامعة النهضة تحت قيادة المهندس محمد رشيدي مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة الدكتور حسام الملاح.





وأشار محافظ بني سويف إلى أن التعاون يشمل عدد من المجالات الداعمة لخطة التنمية بالمحافظة.